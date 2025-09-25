مديرية عمل قنا تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا"

أطلقت مديرية العمل بمحافظة قنا، اليوم، مبادرة "سلامتك تهمنا" بإشراف من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وضمن توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من المخاطر في بيئات العمل، إلى جانب شرح مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 87 شركة ومصنعا، وحضور نحو 310 عاملا من مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.

المخاطر البيولوجية في مواقع التنفيذ

وتضمنت الفعاليات عروضا تدريبية وتوعوية متخصصة، شملت محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر قدمها الدكتور محمد مدكور، وأخرى حول المخاطر البيولوجية ألقتها المهندسة حنان يوسف، فضلا عن استعراض توصيات وإجراءات الوقاية في مواقع التنفيذ التي قدمها الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب عروض تطبيقية عملية تهدف إلى تعزيز الممارسات الآمنة داخل بيئات العمل.

وخلال كلمته، أكد أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، أن ملف السلامة المهنية يحظى بأولوية قصوى لدى المديرية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تستهدف حماية العاملين ورفع كفاءة بيئات العمل.

وأضاف أن المديرية ستواصل تنظيم حملات توعوية وتفتيشية، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في مختلف المنشآت على مستوى المحافظة، بما يواكب توجهات الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

