السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من كبار رجال الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم انضم إلى الاجتماع كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.

وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

