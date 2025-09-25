الخميس 25 سبتمبر 2025
الإحصاء: 7.4% نموًا في مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،فيتو

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2025، حيث كشف عن ان الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) سجل 127.52 خلال شهر يوليو  2025 (أولـي) مقابل  118.71 خلال  شهر  يونيو  2025 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  7.4 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاتة   73.61  خــــــلال  شـــهــــر  يوليو  2025  مــقــــارنـــة  بشـهــر يونيو 2025 حيــث  بلــــغ  59.27  بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 24.19 ٪ وذلك لاقتراب موسم المدارس.

•  بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية  (طوب وزجاج وأسمنت) 89.27  خلال  شهر  يوليو  2025  مــقــــارنـــة  بشـهــر يونيو 2025 حيــث  بلــــغ 74.99  بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها  19.04 ٪ وذلك  لزيادة العرض والطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعـة مـنتجـات الـتبــغ  133.33  خـــلال شهــــر يوليو  2025  مقــارنـة  بشــهر  يونيو  2025  حــيــث بــــلـــغ  141.15 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 5.54 ٪ وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

• بلــغ الــرقــم القيـاسي لصناعة معدات النقل الأخرى  514.71  خــــلال  شهــر يوليو  2025 مقــارنة بشــهــر يونيو  2025 حيــث بلــــغ  624.57 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا  17.59 ٪ وذلك لاستغراق شركات هذا النشاط في مرحلة الإنتاج مده اطول.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013، وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

