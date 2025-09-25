دوري المحترفين، تقام اليوم الخميس 6 مباريات في افتتاح الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - 4 مساءً

المنصورة ضد الداخلية - 4 مساءً

المصرية للاتصالات ضد ديروط - 4 مساءً

أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد - 4 مساءً

بترول أسيوط ضد القناة - 4 مساءً

راية ضد مالية كفر الزيات - 6:30 مساءً

وتختتم الجولة غدا بثلاث مواجهات بين طنطا ضد مسار، الترسانة ضد أسوان، لافيينا ضد بروكسي.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن أسماء حكام مباريات يومي الخميس والجمعة في الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 6 يوم الخميس و3 يوم الجمعة.

وقد جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025:

- بلدية المحلة × الإنتاج الحربي (4.00 – ملعب بلدية المحلة): مصطفى عثمان (حكمًا للساحة) ’ أحمد طارق موسى ومحمد سمير(مساعدين) ’ محمد حسن الزل (حكمًا رابعًا) ’ حجاج السعيد (مقيمًا للحكام) وأحمد يوسف(مراقبًا).

- المنصورة × الداخلية (4.00 – ملعب المنصورة): أحمد العباسي (حكمًا للساحة) ’ أيمن دعبس وأحمد عبد المنعم (مساعدين) ’ حسام حسن (حكمًا رابعًا) ’ محمد عبد الحافظ (مقيمًا للحكام) وطارق السياجي (مراقبًا).

- المصرية للاتصالات × ديروط (4.00 – ملعب كلوب 1 بالمعادي): أحمد ناصر (حكمًا للساحة) ’ محمد العيوطي ومحمد أحمد عطية (مساعدين) ’ محمد خالد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا) ’ نهاد محجوب (مقيمًا للحكام) وصالح عبد الحميد (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × السكة الحديد (4.00 – ملعب أبو قير للأسمدة): إبراهيم محجوب (حكمًا للساحة) ’ محمد مجاهد وحسام السجيني (مساعدين) ’ محمد حليم (حكمًا رابعًا) ’ حازم أبو الوفا (مقيمًا للحكام) وأشرف محروس (مراقبًا).

- بترول أسيوط × القناة (4.00 – ملعب بترول أسيوط): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ عبد الرحمن محمود وفرج أبو الحسن (مساعدين) ’ أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا) ’ سعد سيد (مقيمًا للحكام) وأحمد حسن أبو طالب (مراقبًا).

- راية × مالية كفر الزيات (6.30 – ملعب الإسكندرية الدولي): محمد عبد العزيز (حكمًا للساحة) ’ مصطفى صلاح وحامد صلاح (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ سعيد عبد الغفار (مقيمًا للحكام) وأحمد حسين(مراقبًا).

مباريات الجمعة 26 سبتمبر 2025:

- طنطا × مسار (4.00 – ملعب طنطا): محمد رمضان (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل ومحمد إيهاب (مساعدين) ’ أحمد عبد الجواد (حكمًا رابعًا) ’ ماهر عبد الغفار (مقيمًا للحكام) وجمال الدين محمد (مراقبًا).

- الترسانة × أسوان (4.00 – ملعب حسن الشاذلي): محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ أحمد لطفي وحسين أسامة (مساعدين) ’ محمد طعيمة (حكمًا رابعًا) ’ مصطفى إسماعيل (مقيمًا للحكام) ومحمد عبد القادر(مراقبًا).

- لافيينا × بروكسي (4.00 – ملعب الأسيوطي سبورت): محمود رشدي (حكمًا للساحة) ’ محمد أحمد حسين وطه السيد (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ محمد عبد المعطي (مقيمًا للحكام) وأحمد فريد (مراقبًا).

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

