حسن الخطيب: تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال دمج الجهات الرقابية وتقليص مدة الإجراءات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الرؤية الواضحة وتحليل المشكلات والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية هما مفتاح النجاح، مؤكدًا أن التقييم والمتابعة المستمرة هما جوهر أي عملية إصلاحية ناجحة.

الوزير، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، إلى أهمية إشراك الموظفين في المراحل التنفيذية، حيث أوضح أن أغلب الحلول تأتي من العاملين في المواني والمرافق، مؤكدا أن دعمهم ومساعدتهم ضروريان لتحريك عجلة الاقتصاد.





وعن ملف تقليص زمن الإجراءات، قال الخطيب أن من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها دمج قوائم الرقابة بين الجمارك وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة البضائع، مشيرا إلى تطبيق إدارة المخاطر المشتركة بين الجهات المعنية، وهو ما لم يكن معمولًا به من قبل.



وأضاف أن هذا النهج ساهم في رفع كفاءة الإجراءات، ما انعكس على تحسن تنافسية مصر أمام المستثمرين والشركات العالمية. واستشهد بمثالًا بشركة عالمية متخصصة في تصنيع الملابس، كانت تواجه صعوبات في دخول منتجاتها إلى السوق المصري بسبب التعقيدات الجمركية، مؤكدًا أن الشركة تمكنت الآن من تقليل زمن دخول الشحنات من 21 يومًا إلى أقل من 36 ساعة، بعد تطبيق الإصلاحات الجديدة.

