الخارجية الروسية لأمريكا: نرفض مخططات أوكرانيا وأوروبا لإطالة أمد الصراع

وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيرها سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ناقشا، خلال محادثات ثنائية، مسألة الصراع في أوكرانيا، مؤكدين على ضرورة البحث عن حلول سلمية وعملية للأزمة.

 

رفض محاولات إطالة الصراع

وأكد لافروف لروبيو أن روسيا لا تقبل مخططات أوكرانيا وأوروبا الرامية لإطالة أمد الصراع، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيد الوضع ويضر بفرص السلام.

 

اهتمام مشترك بالحلول السلمية

وأوضح البيان أن لافروف وروبيو أكدا اهتمامهما المشترك بإيجاد حلول سلمية للصراع في أوكرانيا، والعمل على التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية والسياسية.

تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة

وأكد لافروف استعداد روسيا لتنسيق الجهود مع الولايات المتحدة من أجل القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما يسهم في إحلال الاستقرار في المنطقة.

 

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل "بشكل مكثف" من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على الأمن العالمي.

وأكد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي سريعًا، موضحًا أنها لم تخلّف سوى "المزيد من الدمار وسقوط آلاف الشباب أسبوعيًا"، في إشارة إلى ضحايا القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمليات العسكرية "شوّه صورة روسيا على الساحة الدولية"، معتبرًا أن موسكو تدفع ثمنًا سياسيًا ودبلوماسيًا باهظًا جراء هذا النزاع.

