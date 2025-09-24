مؤلف مسلسل “علي كلاي” ينتهي من كتابة نصف حلقات العمل

انتهى محمود حمدان، مؤلف مسلسل على كلاي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من كتابة نصف حلقات العمل.

ويستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

