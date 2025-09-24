الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مؤلف مسلسل “علي كلاي” ينتهي من كتابة نصف حلقات العمل

محمود حمدان، فيتو
محمود حمدان، فيتو

انتهى محمود حمدان، مؤلف مسلسل على كلاي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من كتابة نصف حلقات العمل.

 ويستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود حمدان علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد العوضي يجسد شخصية تاجر عقارات وسيارات بمسلسل "علي كلاي"

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads