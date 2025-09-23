30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

شهدت الإدارة التعليمية بأبوحمص بمحافظة البحيرة، واقعة هي الأولى من نوعها بالمحافظة، حيث تمت إحالة ٤٥ معلمًا بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية للبنين للشئون القانونية، وذلك لتأخرهم عن الحضور عن طابور الصباح بالفترة الصباحية.

منع دخول ٤٥ معلما المدرسة

كان مدير المدرسة الدكتور عثمان البدوى فوجئ بتأخر جماعي للمعلمين بالمدرسة، فأمر القائمين علي بوابة المدرسة بمنع دخولهم المدرسة، والتشطيب عليهم لحضورهم بعد انتهاء طابور الصباح، متجاوزين موعد الطابور الصباحي والحضور فى الساعة ٧ وربع، وقاموا بالحضور الساعة ٧ و٤٥ دقيقة.

إبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة

من جانبه قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم التهاون مع أي مخالف حرصا على مصلحة الطلاب.

وفي السياق ذاته قام المعلمون بإبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة وتم اقتيادهم لمركز شرطة أبو حمص، لتحرير محضر بالواقعة، متهمين مدير المدرسة بالتعنت فى تنفيذ القانون وإهانتهم أمام زملائهم.

