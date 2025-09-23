قوة دولية ونفي قادة حماس، صحيفة بريطانية تكشف عن اجتماع متوقع لبريطانيا وفرنسا وأمريكا والعرب

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن اجتماع متوقع بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء العرب، غدًا الأربعاء، بشأن خطط لما بعد الحرب في قطاع غزة.

إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على مبادئ خطة ما بعد الحرب في غزة

وبحسب فاينانشيال تايمز، تقود بريطانيا وفرنسا جهودا أوروبية لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على مبادئ خطة ما بعد الحرب في غزة، على أمل أن يتمكن الرئيس الأمريكي بعد ذلك من الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة في غزة

وتتضمن مقترحاتهم، التي تدعمها ألمانيا وإيطاليا وتستند إلى ثمانية مبادئ، نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، وعدم منح حماس أي حكم في القطاع في المستقبل، ونزع سلاح مقاتليها، وإرسال كبار قادتها إلى المنفى، وفقا لـ فاينانشيال تايمز.

وحتى الآن، لم يُبدِ ترامب رغبةً تُذكر في استخدام نفوذ الولايات المتحدة على إسرائيل لإجبارها على إنهاء حربها في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، بل كرّر تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حماس مسؤولة عن عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وانضمت إدارته التي أصبحت ترفض بشكل متزايد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في الأسابيع الأخيرة إلى إسرائيل في انتقاد القرار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، مما يسلط الضوء على الخلافات المتزايدة حول غزة بين واشنطن وأوروبا.

رؤية ما بعد الحرب في غزة

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تأمل في استخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإقناع إدارة ترامب بإمكانية التوصل إلى إجماع بشأن رؤية ما بعد الحرب للقطاع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، إن فرنسا مستعدة للمساهمة في مهمة دولية لتحقيق الاستقرار.

ويرى الأوروبيون أن المقترحات ــ التي تشبه هدفا عربيا سابقا ــ تشكل بديلا للخطة التي يروج لها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، التي تدعو إلى إنشاء وصاية دولية لحكم غزة بعد الحرب، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

