الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوة دولية ونفي قادة حماس، صحيفة بريطانية تكشف عن اجتماع متوقع لبريطانيا وفرنسا وأمريكا والعرب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن اجتماع متوقع بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء العرب، غدًا الأربعاء، بشأن خطط لما بعد الحرب في قطاع غزة.

إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على مبادئ خطة ما بعد الحرب في غزة

وبحسب فاينانشيال تايمز، تقود بريطانيا وفرنسا جهودا أوروبية لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على مبادئ خطة ما بعد الحرب في غزة، على أمل أن يتمكن الرئيس الأمريكي بعد ذلك من الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة في غزة

وتتضمن مقترحاتهم، التي تدعمها ألمانيا وإيطاليا وتستند إلى ثمانية مبادئ، نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، وعدم منح حماس أي حكم في القطاع في المستقبل، ونزع سلاح مقاتليها، وإرسال كبار قادتها إلى المنفى، وفقا لـ فاينانشيال تايمز.

وحتى الآن، لم يُبدِ ترامب رغبةً تُذكر في استخدام نفوذ الولايات المتحدة على إسرائيل لإجبارها على إنهاء حربها في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، بل كرّر تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حماس مسؤولة عن عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وانضمت إدارته التي أصبحت ترفض بشكل متزايد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في الأسابيع الأخيرة إلى إسرائيل في انتقاد القرار الذي اتخذته بريطانيا  وفرنسا وقوى غربية أخرى بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، مما يسلط الضوء على الخلافات المتزايدة حول غزة بين واشنطن وأوروبا.

رؤية ما بعد الحرب في غزة 

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تأمل في استخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإقناع إدارة ترامب بإمكانية التوصل إلى إجماع بشأن رؤية ما بعد الحرب للقطاع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، إن فرنسا مستعدة للمساهمة في مهمة دولية لتحقيق الاستقرار.

ويرى الأوروبيون أن المقترحات ــ التي تشبه هدفا عربيا سابقا ــ تشكل بديلا للخطة التي يروج لها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، التي تدعو إلى إنشاء وصاية دولية لحكم غزة بعد الحرب، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل بريطانيا وفرنسا الولايات المتحدة الأمريكية غزة رؤية ما بعد الحرب في غزة ماكرون ترامب

مواد متعلقة

خروج مستشفى أطفال الرنتيسي والعيون عن الخدمة في غزة

مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غارات الاحتلال تستهدف كل أنحاء قطاع غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

قناة عبرية تسلط الضوء على خطة ترامب المرتقبة لإنهاء الحرب في غزة

النفوذ المالي في خدمة القضية الفلسطينية، صندوق الثروة الأكبر عالميا يتحرك من أجل غزة

أردوغان يتهم نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads