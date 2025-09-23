الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا اليوم (الثلاثاء)، الجهود المصرية المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل

وقال الشوا، في مداخلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية: "نتابع هذا الدور المصري الكبير في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة والحرص على إيصالها إلى مختلف مناطق القطاع ومدينة غزة بشكل خاص والتي تعاني بشدة من الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل وفرض النزوح القسري على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أن مصر تلعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية وتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، سواء في الإيواء أو الغذاء أو في المساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإغاثية المختلفة، موجها في الوقت نفسه رسالة شكر للجنة المصرية في غزة بعد إنقاذها الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه من ويلات القصف الإسرائيلي.

توفير جميع احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني

وشدد الشوا على الأهمية القصوى التي توليها مصر عبر التاريخ ومنذ بداية العدوان لوقف العدوان، والعمل في اتجاه توفير جميع احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما بمناطق النزوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني غزة المنظمات الأهلية الفلسطينية القصف والاستهداف الإسرائيلي العدوان

مواد متعلقة

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

وزيرة الخارجية البريطانية: اعترافنا بدولة فلسطين يبقي حل الدولتين حيا

تصب في مصلحة إسرائيل، شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

رئيس البرتغال يعلن رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads