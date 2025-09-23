شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا اليوم (الثلاثاء)، الجهود المصرية المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل

وقال الشوا، في مداخلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية: "نتابع هذا الدور المصري الكبير في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة والحرص على إيصالها إلى مختلف مناطق القطاع ومدينة غزة بشكل خاص والتي تعاني بشدة من الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل وفرض النزوح القسري على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أن مصر تلعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية وتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، سواء في الإيواء أو الغذاء أو في المساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإغاثية المختلفة، موجها في الوقت نفسه رسالة شكر للجنة المصرية في غزة بعد إنقاذها الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه من ويلات القصف الإسرائيلي.

توفير جميع احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني

وشدد الشوا على الأهمية القصوى التي توليها مصر عبر التاريخ ومنذ بداية العدوان لوقف العدوان، والعمل في اتجاه توفير جميع احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما بمناطق النزوح.

