الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
عصام كامل

حوادث

حفظ التحقيقات في وفاة سائق سيارة بمدينة نصر

أمرت  نيابة مدينة نصر بحفظ التحقيقات في وفاة سائق سيارة في منطقة مدينة نصر، إذ تبين من تقرير الصفة التشريحية إصابته بأزمة قلبية حادة فقد على إثرها حياته، ولا توجد شبهة جنائية.


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على شاب متوفى داخل سيارته في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.


من خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة سائق في إحدى شركات النقل الذكي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر أحد أقارب المتوفى أنه قبل تلقيهم خبر الوفاة بساعة تقريبا اتصل بشقيقته ووالدته ليخبرهما بأنه يشعر بألم شديد ولا يستطيع مواصلة العمل، وأنه مضطر للعودة إلى منزله، وكان في هذه الأثناء يقود سيارته في أحد شوارع مدينة نصر، وشعر بتعب مفاجئ نتيجة أزمة قلبية حادة، فحمل هاتفه وتحدث مع شقيقته وأخبره بذلك، وبعدها بساعة تقريبا جاء لهم خبر وفاته من رجال الأمن.

