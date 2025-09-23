رئيس أركان جيش الاحتلال لأهالي الرهائن: أنا مع الاتفاق وسأواصل الضغط لتحقيقه

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أيال زامير لعائلات الرهائن إنه مع التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، و"أدفع نحوه وسأواصل الضغط لتحقيقه".



وخلال لقائه عائلات الرهائن وردا على انتقادات وجهها أفراد العائلات الذين حملوه المسؤولية المباشرة عن مصير ذويهم، أوضح زامير أنه صادق شخصيا على الخطط العسكرية وأن قائد المنطقة الجنوبية ينفذها بمسؤولية.

وأضاف: "قدمت الإحاطات لجميع القادة في بداية العملية، وأنا من يوافق على أي تقدم، وأقوم بذلك ليلا ونهارا".

فيما شددت بعض العائلات قائلة: "نحن لا نثق بأحد سواك، أنتم قدمتم الشروط للمستوى السياسي، لكنه يرفضها مرارا".

وبحسب مشاركين، فقد كان اللقاء "صعبا لكنه نزيه للغاية"، وكشف زامير للعائلات أنه يحتفظ دائما بصور الرهائن في جيبه.

وفي السياق، نشرت حركة "حماس" تسجيلا مصورا يظهر الرهينة ألون أوهل حيا وهو يتحدث للمرة الأولى أمام الكاميرا.

وطالب والداه، عيديت وكوبي، بأن يكون أي تفاوض أو مساعدة إضافية لـ"حماس" مشروطًا بخضوعه لفحص أطباء عيون وتلقيه العلاج.

وقالا: "عائلتنا تعيش حالة من الارتجاف والألم بعد نشر الفيديو. من الواضح أن ألون يفقد بصره في عينه اليمنى ويبدو هزيلا ومرعوبا. محتوى الفيديو يمثل إرهابا نفسيا، ونطلب من الجميع عدم تداوله".

