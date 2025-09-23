الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
عثمان ديمبلي سادس فرنسي يحصد جائزة الكرة الذهبية

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

أصبح عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان، سادس لاعب فرنسي يحصد جائزة الكرة الذهبية، بعد تتويجه بالجائزة عن العام الحالي 2025، في الحفل الذي أقيم بمسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية، أمس الإثنين.

وبات ديمبلي سادس لاعب فرنسي يحقق جائزة الكرة الذهبية بعد كل من، ريموند كوبا وجان بيير بابان وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وكريم بنزيما.

 

تهنئة مبابي لزميله عثمان ديمبلي

قام كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بتهنئة زميله في منتخب فرنسا، عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2025.

وكتب مبابي في منشور عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام" مساء الإثنين: "تستحقها 1000 مرة يا أخي"، وأرفقها بصورة تجمعه بعثمان ديمبلي مع رموز تعبيرية بقلوب متعددة.

 

مبابي سابعا في سباق الكرة الذهبية

وحل كيليان مبابي سابعا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتزامل عثمان ديمبلي مع كيليان مبابي لموسم واحد في بي إس جي قبل أن يرحل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده في يونيو 2024.

ويلعب الثنائي معًا في منتخب فرنسا في آخر 8 سنوات، وفازا سويا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

