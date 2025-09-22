الإثنين 22 سبتمبر 2025
مهرجان الفضائيات العربية، رسالة مؤثرة من روجينا لأشرف زكي وأكرم حسني يهدي جائزته لوالده (فيديو)

حفل الفضائيات العربية
حفل الفضائيات العربية

كرم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16 عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والفنان أكرم حسني الذي أهدى جائزته إلى والده، ومحمد شاهين، وهنا الزاهد.

 

كما كرم المهرجان روجينا، والتي أهدت الجائزة إلى زوجها أشرف زكي، وقالت: “بهدي الجائزة دي لزوجي وسندي وحب عمري أشرف زكي”. 

وتم تكريم أيضا الفنان أحمد رزق وماجد المصري والفنان أحمد فهمي ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية.

