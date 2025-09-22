مهرجان الفضائيات العربية، رسالة مؤثرة من روجينا لأشرف زكي وأكرم حسني يهدي جائزته لوالده (فيديو)

كرم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16 عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والفنان أكرم حسني الذي أهدى جائزته إلى والده، ومحمد شاهين، وهنا الزاهد.

كما كرم المهرجان روجينا، والتي أهدت الجائزة إلى زوجها أشرف زكي، وقالت: “بهدي الجائزة دي لزوجي وسندي وحب عمري أشرف زكي”.

وتم تكريم أيضا الفنان أحمد رزق وماجد المصري والفنان أحمد فهمي ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.