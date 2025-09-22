لجنة تفتيشية بالمراكز التكنولوجية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بالدقهلية

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية: نقوم بمتابعة دورية لضمان انتظام سير العمل، وتقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين في المراكز التكنولوجية.

وتواصل محافظة الدقهلية جهودها في المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة رفع كفاءة الأداء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز المتابعة الميدانية

وشدد محافظ الدقهلية على اللجنة بمتابعة التزام العاملين بالحضور والانضباط، وتوافر النماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين أو العاملين.

حيث تم توجيه التعليمات الفورية بحل أي مشكلات تعيق سير العمل، وأوضح أن هذا التحرك في إطار خطة تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية، والتفاعل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، تحقيقًا لصالح المواطنين.

لجنة للمرور على المراكز التكنولوجية

وفي هذا السياق، قامت لجنة برئاسة المهندس ماهر ابو المجد، مدير عام نظم المعلومات ومشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعضوية إبراهيم عوض وأمل عمارة وننس فاروق، بالمرور الميداني على المركز التكنولوجي بحي غرب ومركز ومدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بطلبات التصالح.

تعليمات مشددة من محافظ الدقهلية بالالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات

وأكد مدير نظم المعلومات ومشرف المراكز التكنولوجية، أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة الالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات بدقة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للعاملين وللمواطنين، وتسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المركز، بما يضمن بيئة خدمية مناسبة للمواطنين والمترددين.

