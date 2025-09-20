زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

دونا عن عالم كرة القدم الذي نعرفه يحدث عندنا شيء آخر ومختلف تماما عما يمارس في العالم الآخر…. وتحولت الفترة التي تعقب مباريات الدوري المصري -خاصة إذا كان طرفها أحد القطبين الأهلي أو الزمالك - إلى مرحلة جلد حكام كرة القدم في مصر بدون رحمة أو شفقة.

نعم بدون رحمة أو شفقة بداية من المسئولين داخل الملعب سواء مدربين أو لاعبين مرورا برواد قهاوي الإعلام انتهاء بالمشجعين الذين يخوضون في أعراض وذمم بني آدمين كل جريمتهم أنهم فكروا يوما أن يكونوا حكام كرة قدم.

الأندية تحاول أن تبحث عن شماعة لتبرير الفشل في اختيار جهاز فني أو لاعبين وتصب غضبها على الحكام لأنهم بلا غطاء شرعي يحميهم ويتركهم الجميع في مهب الريح يواجهون ما يواجهون من أهوال في كل مباراة.

ودائما قراراتهم لا تعجب هذا أو ذاك حتى لو أضاءوا صوابعهم العشرة شمعة….. برامج يتبارز ضيوفها للتنكيل في الحكام وسوشيال تحركه الأهواء ومتعصبين أعماهم تعصبهم عن رؤية الحق والعدل.

لا حماية لهؤلاء الذين ساقتهم أقدارهم لامتهان تلك المهنة الشاقة ولا أحد ينصفهم فهو متهم على طول الخط أما أنه أهلاوي أو زملكاوي… والحقيقة التي اؤمن بها أن الحكم مثل اللاعب يبحث عن الإجادة وتسجيل الأهداف وتسجيل الأهداف بالنسبة للحكم هو ارتداء قفاز الإجادة والخروج بالمباراة بأقل عدد من الأخطاء…..

وفي أجواء مثل تلك التي نعيشها لابد أن تفرض ضغوطا على الحكام ولا تمكنهم من الظهور بالشكل المناسب والنتيجة الطبيعية اننا لم يعد لدينا جمال الغندور ولا عصام عبد الفتاح ولا جهاد جريشة ولا حكم يسوقه القدر إلى المونديال!!!

هنا لا بد أن تكون هناك وقفة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية للحفاظ على هيبة الحكام من الحملات المغرضة…. اتحاد الكرة عليه أن يفعل لجان الانضباط وبتعامل مع أي مسئول يتعرض لهؤلاء الحكام والرابطة بتغليظ العقوبات على الفتوات سواء لاعبين او مدربين الذين يستعرضون قوتهم على الحكام.

هو فيه لاعب أو مدرب يقدر أو حتى يفكر يقرب من حكم في بطولة قارية أو حتى مونديال… طبعا لا لأنه يعرف أن هناك لا يوجد هزار وممكن يحرم من دخول ملاعب كرة القدم …..

ولكن في زمن الإعلام الرياضي المريض بداء التعصب لا أمل في الشفاء طالما كان ضيوفه من المحسوبين على تلك الأندية…. ينهشون في لحم الحكام بدون وازع من ضمير.

ألا يكفي أن يكون عندنا دوري (الجون مشترك) من 21 فريق وكل أسبوع فريق (باي)… ألا يكفي اختفاء الروح الرياضية من تلك الملاعب فاللاعبون والأجهزة الفنية يحييون بعض قبل المباراة وبعد المباراة تتحول الملاعب إلى ساحات حروب…. ألا يرون ما يحدث في الخارج والأجهزة الفنية تسلم على بعضها بعد المباراة مهما كانت نتيجتها.

محتاجين سنين ضوئية من أجل الوصول إلى الهدف من الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص…… المشكلة أن المسئولين لدينا مبسوطين بما حدث لأنه يشغل الناس عن المشاكل الحقيقية في الرياضة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.