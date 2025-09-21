إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالسلام للمحاكمة

الأحد 21 سبتمبر 2025
أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام للمحاكمة الجنائية


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة خلال تواجده بالعمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة تبين وجود كسر في باب الشقة وبعثرة محتوياتها وبتشكيل فريق تحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام من ضبط المتهمين

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وأرشدا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

