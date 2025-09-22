وزير الاستثمار: التجارة المصرية – الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر في غضون العامين المقبلين، تطمح إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أنشأت مصر بنية تحتية متطورة، شملت السكك الحديدية، والطرق، وشبكات الطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة، وفي الوقت نفسه طورت مصر ممارسات زراعية حديثة، وأنظمة ري ذكية، عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.

منتدى الأعمال المصري الرواندي

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي بحضور وزير التجارة الرواندي ايجيد جراتيرا.

تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية وتنافسية، تركز مصر على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين مناخ الاستثمار العام، حيث قمنا بتبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص.

تعزيز التعاون مع رواندا في مجالات البنية التحتية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات مثل البنية التحتية التي تُمثل صدارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب، ونقل المعرفة، والكهرباء والطاقة المتجددة حيث تستطيع مص مشاركة خبراتها القيّمة لدعم تقدم رواندا في هذا المجال.

وأضاف أنه في عام ٢٠٢٤، حققت التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزة حيث وصلت إلى ٢١٦ مليون دولار، مقارنة ب ٦٨ مليون دولار فقط في عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن هذا النمو الملحوظ دليل على إمكانات البلدين، ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقل من الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر ورواندا وأن طموحنا هو مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، من خلال توسيع التجارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، والاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة التي توحدنا.

مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار

وأكد أن المنتدى فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتا إلى أنه من خلال تطبيق هذه الأطر، نهدف إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز اندماجنا في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.