ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

يستعد رجل الأعمال المهندس ناصف ساويرس، لضخ استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تتزامن مع إعادة هيكلة كبرى لأنشطته وتحويل مركز ثقله إلى أبوظبي.

دمج OCI مع شركة أوراسكوم للإنشاءات

ويقترب ساويرس، من إتمام عملية تفكيك مجموعته الكيميائية والسماد "OCI Global" المدرجة في هولندا، والتي باعت أصولا بأكثر من 11.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وبعد الانتهاء من عمليات البيع، يعتزم دمج OCI مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذراع التاريخية للعائلة، في صفقة من المقرر الإعلان عنها الاثنين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية

وستركز الشركة الجديدة على الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، مستفيدة من الطفرة في الإنفاق على قطاعات مثل مراكز البيانات، مع توظيف خبرة أوراسكوم الطويلة في الإنشاءات والسيولة المتاحة التي تتجاوز مليار دولار في ميزانية OCI، حيث تخطط الشركة لضخ استثمارات مباشرة، في مشاريع البنية التحتية عبر أدوات الأسهم والائتمان خلال العقد المقبل.

وقال ناصف ساويرس لصحيفة "فاينانشال تايمز": "نريد أن نركز بالمرحلة المقبلة من أعمالنا على القطاع الذي نرى فيه أكبر فرصة، وهو البنية التحتية."

وأشار إلى أن أوراسكوم، مثل شركات رائدة في القطاع كـ"فينسي" الفرنسية و"فيروفيال" الإسبانية، تتمتع بميزة تنافسية بفضل خبرتها العميقة في إدارة المشاريع، مضيفا أن هذه الشركات ستظل أكثر نجاحا من مجموعة مصرفيين يكتفون بتحليل الأصول على الورق ثم يواجهون صعوبة في خلق القيمة.

تجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم تنشط بالفعل في السوق الأمريكية عبر شركتها التابعة Weitz، التي استحوذت عليها عام 2012، ونفذت مشاريع تشمل مراكز بيانات ومحطات مطارات ومساكن جامعية.

