هالاند يبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتازبعد ختام منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وأحرز هالاند هدف مانشستر سيتي أمام أرسنال في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في ختام الجولة بينما غاب محمد صلاح عن التهديف بالجولة الخامسة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة



1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 6 أهداف

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 3 أهداف

2- فيكتور جيوكيرس أرسنال 3 أهداف

2- جايدون أنتوني بيرنلي 3 أهداف

2- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

2- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

2- ويلسون إيزيدور سندرلاند 3 أهداف

3- محمد صلاح ليفربول هدفان

3- جواو بيدرو تشيلسي هدفان

3- إنزو فيرنانديز تشيلسي هدفان

3- إسماعيلا سار كريستال بالاس هدفان

3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

3- برينان جونسون توتنهام هدفان

3- إليمان ندياي إيفرتون هدفان

3- لوكاس باكيتا وست هام هدفان

3-إيجور تياجو برينتفورد هدفان

3- مويسيس كايسيدو تشيلسي هدفان

3- مارتن زوبيميندي آرسنال هدفان

3- يوريان تيمبر آرسنال هدفان

نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

ليفربول 2-1 إيفرتون

بيرنلي 1-1 نوتينجهام فورست

برايتون 2-2 توتنهام

وست هام 1-2 كريستال بالاس

وولفرهامبتون 1-3 ليدز

مانشستر يونايتد 2-1 تشيلسي

فولهام 3-1 برينتفورد

سندرلاند 1-1 أستون فيلا

بورنموث 0-0 نيوكاسل يونايتد

آرسنال 1-1 مانشستر سيتي

وواصل ليفربول تربعه علي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الخامسة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1- ليفربول 15 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 10 نقاط

4- بورنموث 10 نقاط

5- كريستال بالاس 9 نقاط

6- تشيلسي 8 نقاط

7- سندرلاند 8 نقاط

8- فولهام 8 نقاط

9- مانشستر سيتي 7 نقاط

10- إيفرتون 7 نقاط

11- مانشستر يونايتد 7 نقاط

12- ليدز يونايتد 7 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد 6 نقاط

14- برايتون 5 نقاط

15- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

16- بيرنلي 4 نقاط

17- برينتفورد 4 نقاط

18- أستون فيلا 3 نقاط

19- وست هام 3 نقاط

20- وولفرهامبتون بدون نقاط

