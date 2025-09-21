ضبط 9 أطنان دواجن مجهولة المصدر ومخالفات بالجملة في الأسواق والمخابز بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية بقيادة المحاسب علي حسن وكيل الوزارة والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، حملة مكبرة تمكنت من ضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز في الدقهلية.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،

وشارك في الحملة ياسر السعودي،مدير ادارة الرقابة التموينيه بالمديرية واستهدفت الحملة مركز طلخا، ونتج عنها تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية.

وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق، وذلك في إطار خطة المديرية لتشديد الرقابة على المخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية استمرار الحملات المكثفة؛ حفاظًا على استقرار الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بلا تهاون.

حيث تم ضـبط 42 مخالفة متنوعة، أبرزها 9 طن من اللحوم والكبدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الرسمية.

وضبط 6 أطنان من الملح المغـ..،شوش تجاريًا، و60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وكذلك تم ضبط كميات كبيرة من السلع بدون فواتير منها 3 أطنان فول مدشوش، و2040 زجاجة خل، و500 كجم سكر، و500 لتر سولار و500 لتر بنزين 80 قبل طرحهم في السوق السـ،وداء، و40 شيكارة ذرة صفراء بحوزة تاجر بدون ترخيص.

