حفظ التحقيقات في واقعة العثور على جثة أسفل عقار بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص من جنسية عربية أسفل عقار بالجيزة.

وتبين من التحقيقات إنهاء شخص من جنسية عربية، حياته قفزا من الطابق الثالث لمروره بأزمة نفسية سيئة اكتئاب، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه وفاة شخص من جنسية عربية، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث داخل شقته.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه شخص من جنسية عربية، 50 سنة، عاطل، أنهى حياته قفزا من الطابق الثالث بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

