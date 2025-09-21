الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حفظ التحقيقات في واقعة العثور على جثة أسفل عقار بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص من جنسية عربية أسفل عقار بالجيزة. 

 

وتبين من التحقيقات إنهاء شخص من جنسية عربية، حياته قفزا من الطابق الثالث لمروره بأزمة نفسية سيئة اكتئاب، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعة. 

 

شخص يتخلص من حياته


البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه وفاة شخص من جنسية عربية، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث داخل شقته.

 

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة. 

 

وتبين أنه شخص من جنسية عربية، 50 سنة، عاطل، أنهى حياته قفزا من الطابق الثالث بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة شخص نيابة الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شاب على شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads