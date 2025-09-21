التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لمسابقة شغل عدد "36" وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز للمتقدمين إمكانية التظلم على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، عبر البوابة ذاتها، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

