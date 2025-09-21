الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصر الرابعة عالميا في تصدير الاستاكوزا المجمدة خلال 2024

الاستاكوزا المجمدة
الاستاكوزا المجمدة

أكد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن  مصر حافظت على مكانتها العالمية في صادرات الكركند/الاستاكوزا المجمدة (Frozen Lobsters – Homarus spp.) (HS Code: 030612)، بحصة سوقية بلغت 2% من صادرات العالم، بقيمة 23 مليون دولار في عام 2024، لتحتل المركز الرابع عالميًا، وذلك وفقًا لآخر بيانات مركز التجارة الدولية (ITC) سبتمبر 2025. 

معدلات نمو متميزة:

 معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 38%

أكبر الأسواق المستوردة – 2024:

الولايات المتحدة: 21.8 مليون دولار (96%)
 فيتنام: 0.7 مليون دولار (3%)
 أسواق أخرى: 0.2 مليون دولار (1%)

وقال المجلس: إن هذه الأسواق تمثل ما يقرب من 100% من صادرات مصر لهذا المنتج في 2024، مما يعكس الثقة الكبيرة في جودة الكركند المصري، لافتا إلى أن استمرار هذا النمو يعزز تنافسية مصر عالميًا ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في أسواق واعدة.

الاستاكوزا المجمدة المجلس التصديري للصناعات الغذائية صادرات الكركند الاستاكوزا المجمدة

