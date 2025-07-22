الثلاثاء 22 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي عددا من القادة والضباط بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

القوات المسلحة المصرية،
القوات المسلحة المصرية، فيتو

فى إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

 صون مقدرات الوطن

 وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى صون مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط و الالتزام، مؤكدًا على أن القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية وأسلحة متطورة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها العظيم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدفاع والإنتاج الحربى الإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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