عصام محمود: السوق المصري والإقليمي يشهدان زيادة في الطلب على الحلول الطبية ذات الجودة العالية

أكد الدكتور عصام محمود، عضو شعبة مستحضرات التجميل، أن السوق المصري والإقليمي يشهدان زيادة في الطلب على الحلول الطبية والتجميلية ذات الجودة العالية، حيث أثبتت التكنولوجيا الكورية نجاحًا فاق الحلول الأوروبية والأجنبية، خاصة في مجال شد وتجديد البشرة.

صناعة مستحضرات التجميل في مصر تعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة

وأشار إلى أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، نظرا للنمو المستمر في الطلب المحلي بالسوق المصرى، لافتا إلى أهمية توطين تلك الصناعة بما يعني تطويرها وزيادة حجم الإنتاج محليًا مما ينعكس على تقليل فاتورة الواردات. موضحا أن الحكومة تعمل على توطين صناعة مستحضرات التجميل بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.

أهمية سوق التجميل والدرماتولوجي في مصر والشرق الأوسط

وأشار إلى أهمية سوق التجميل والدرماتولوجي في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه المنظومة تمثل رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة تجمع بين الابتكار الطبي والتكنولوجيا الكورية المتقدمة بما يتلاءم مع احتياجات السوق المصري. مشيرا إلى أننا نفخر بأن نكون واجهة التكنولوجيا الحديثة في مصر والمنطقة، وأن نقدم للسوق حلولًا متكاملة تجمع بين الحقن الطبية، الأجهزة التجميلية، منتجات العناية اليومية، وأجهزة الاستخدام المنزلي. لافتا إلى تريبو كير استطاعت أن تترجم هذا النجاح إلى حلول عملية تناسب طبيعة بشرة الشرق الأوسط واحتياجات المستهلك المصري.

موقع جغرافي مميز

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتوسع في هذا القطاع، فضلا عما تتميز به مصر من موقع جغرافي مميز، واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم مما يتيح الوصول إلي أسواق متعددة في المنطقة وبالتالي فرص تصديرية لذلك القطاع، موضحا أن صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية على مستوى العالم، ولها أهمية كبيرة من خلال عدة جوانب.

وأشار إلى أهمية تطوير قدرات الشركات في التدريب الطبي، التسويق، والدعم الفني، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في صناعة التجميل والدرماتولوجي.

