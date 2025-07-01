118 مليون دولار صادرات مستحضرات التجميل خلال 2025

بلغت صادرات قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 ، وذلك طبقا المجلس التصديري للصناعات الطبية.

توطين صناعة مستحضرات التجميل

ولقد دعا الرئيس السيسى فى وقت سابق، رجال الأعمال للعمل على توطين تلك الصناعة محليًا للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد بغرض إحلال الواردات من منتجات صناعة التجميل.حيث ارتفعت فاتورة واردات مصر من العطور ومزيلات العرق بقيمة 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بقيمة 500 مليون دولار.

مستحضرات التجميل من القطاعات الاستثمارية الواعدة

وأكد محمد العربي عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، نظرا للنمو المستمر في الطلب المحلي بالسوق المصرى، لافتا إلى أهمية توطين تلك الصناعة بما يعني تطويرها وزيادة حجم الإنتاج محليًا مما ينعكس على تقليل فاتورة الواردات.موضحا ان الحكومة تعمل علي توطين صناعة مستحضرات التجميل بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.

صادرات قطاع مستحضرات التجميل

وأشار إلى أن حجم صادرات قطاع مستحضرات التجميل شهدت نموا ملحوظا حيث سجلت 118 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2025.

محمد العربى

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتوسع في هذا القطاع، فضلا عما تتميز به مصر من موقع جغرافي مميز، واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم مما يتيح الوصول إلي أسواق متعددة في المنطقة وبالتالى فرص تصديرية لذلك القطاع ، موضحا إن صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية على مستوى العالم، ولها أهمية كبيرة من خلال عدة جوانب.

وقال رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات العالمية فى مصر لصناعة مستحضرات التجميل إن مصر تعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت الى ان مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة الرعاية الصحية وعدد من الشركات والكيانات الخاصة، مما يشير الى اهمية التنسيق والتعاون ونقل الخبرات بين الطرفين، لافتا الى ان مذكرات التفاهم تتضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين “الرعاية الصحية”و احدى شركات مستحضرات التجميل بهدف تطوير خدمات الصحة الجلدية في مصر وتحسين جودة خدمات صحة الجلد وتوسيع نطاق خدمات الصحة الجلدية المتقدمة داخل منشآت الهيئة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة العلاجية والرعاية المتخصصة ودعم مرضى الأورام بخدمات صحة الجلد.

وأشار إلى تدشين نموذج متطور للرعاية الجلدية المتقدمة داخل منشآت الهيئة، عبر إنشاء عيادات تخصصية بمعايير عالمية تستقطب المرضى من داخل مصر وخارجها، وتقديم برامج دعم شاملة، لمرضى الأورام، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والوصول لخدمات الجلديةالجلدي المتخصص، بما يسهم في تحسين جودة حياة المريض خلال رحلة العلاج. فضلا عن بناء القدرات البشرية المستدامة من خلال تنظيم برامج تدريب مهني للفريق الطبي، وتنفيذ حملات توعية موجهة للمجتمع،و دعم البحث العلمي في مجال الأمراض الجلدية، بما يلبي الاحتياجات المحلية ويُسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بمعايير الرعاية الجلدية في مصر، من خلال الدمج بين الخبرة العلمية العالمية، والريادة المؤسسية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال الصحة العامة.



واختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، مؤخرا والمقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”. بمشاركة عدد من الشركات الطبية المصرية في قطاعات المستلزمات والأجهزة الطبية في المعرض، ويهدف إلى التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

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