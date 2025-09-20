السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بسبب الحرب، تأجيل بدء العام الدراسي في المعاهد الأزهرية بفلسطين لـ 5 أكتوبر

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين، فيتو
أعلنت الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن تأجيل موعد افتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026م  من 2025/9/21 إلى يوم الأحد الموافق 2025/10/5م، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح المستمر للأهالي.

 

انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026م ببعض المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية، في أجواء سادتها الانضباط والحماس من جانب الطلاب والمعلمين.

وقد شهدت المعاهد الأزهرية فعاليات طابور الصباح، الذي انطلق تحت شعار «عهد علينا حب الوطن»، حيث تخللته كلمات تحفيزية تعزز روح الانتماء والجد والاجتهاد في طلب العلم.

وأكد فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا اليوم يمثل انطلاقة حقيقية لعام دراسي جديد يقوم على الجدية والانضباط، مشيرًا إلى أن جميع المعاهد استعدت مبكرًا من خلال تجهيز الفصول وتوفير الكتب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بتربية النشء على القيم الدينية والأخلاقية، جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي، ليكون الطالب الأزهري نموذجًا يُحتذى به في العلم والسلوك والانتماء للوطن. 

الأوضاع فى قطاع غزة العام الدراسي الجديد 2025 المعاهد الأزهرية انطلاق العام الدراسي الجديد فلسطين قطاع غزة الأزهرية في فلسطين

