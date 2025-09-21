مسلح يهاجم ناديا في نيوهامبشير الأمريكية ويطلق النار على رواده (فيديو)

هاجم مسلح نادي ريفي في ولاية "نيو هامبشاير" الأمريكية وأطلق النار على المتواجدين فيه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الشرطة الأمريكية قولها إن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات، مشيرة إلى اعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث.



Eyewitness to the shooting in Nashua New Hampshire tonight tells 7news he smashed a chair over the shooters head seconds after the suspect opened fire in the restaurant…his dramatic story tonight on 7news #7News pic.twitter.com/gFSolJPuPs September 21, 2025

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والطوارئ إلى موقع الهجوم للوقوف على ملابساته وإجراء المعاينة الأولية والتعرف على حجم الخسائر.

وذكرت مصادر أمنية في الشرطة الأمريكية أن كاميرات المراقبة أكدت أن مطلق النار كان وحيدًا ولم يكن هناك من يعاونه في تنفيذ الهجوم.



Breaking:Nashua New Hampshire police now say there was only one shooter who has been detained and the public is not in any additional danger at this time after tonight’s shooting at the sky, Meade country club #7News pic.twitter.com/79dDkGBOFP — Steve Cooper (@scooperon7) September 21, 2025

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن مسلحًا اقتحم مطعمًا داخل أحد النوادي الريفية وفاجأ المتواجدين فيه بإطلاق النار عليهم.

وقال أحد شهود العيان المتواجدين في موقع الهجوم، لقناة "7news" الأمريكية، إنه حطم كرسيًا على رأس المهاجم بعد ثوانٍ من إطلاق النار في المطعم.



