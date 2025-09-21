الأحد 21 سبتمبر 2025
حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري، أبرزها بتروجيت ضد غزل المحلة

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها بتروجيت ضد غزل المحلة.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة فاركو ضد المصري 

مباراة بتروجيت ضد غزل المحلة

مباراة زد ضد الاتحاد السكندري

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات

قفز الأهلي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه أمام سيراميكا كليوباترا 1-0 في ختام الجولة السابعة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1- الزمالك 16 نقطة
2- المصري 14 نقطة
3- وادي دجلة  13 نقطة
4- بيراميدز 11 نقطة
5- مودرن سبورت 11 نقطة
6- إنبي 10 نقاط
7- سموحة 10 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
9- بتروجيت 10 نقاط
10- الأهلي 9 نقاط
11- زد 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- حرس الحدود 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- البنك الأهلي 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
19- المقاولون العرب 4 نقاط
20- الإسماعيلي 4 نقاط
21- فاركو 3 نقاط
 

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

