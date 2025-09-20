وزير الرياضة يهنئ منتخب الطائرة للشباب بعد التأهل لبطولة العالم والتتويج بأفريقيا

الكرة الطائرة، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة الي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وذلك بعد فوز المنتخب المصري للشباب تحت ٢٠ سنة بالبطولة الأفريقية بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الكاميروني بثلاث أشواط دون رد ونجاحه في التأهل لبطولة العالم بعد حصده للقب الأفريقي.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بما حققه شباب المنتخب المصري للكرة الطائرة وحصدهم للقب الأفريقي وتأهلهم لبطولة العالم بعد اداء جيد ومميز وفوزهم بجميع مبارياتهم في البطولة دون هزيمة واحدة.

مؤكدًا "صبحي " علي ان الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية والدعم الغير محدود من القيادة السياسية للرياضة المصرية علي مختلف الأصعدة والألعاب.

واستضاف مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، مباراة مصر والكاميرون ضمن منافسات نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 2025.



وبهذا التتويج الأفريقي يحجز منتخب مصر مقعده في بطولة العالم المقبلة.

