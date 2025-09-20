الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يتوعد فنزويلا بدفع الثمن باهظا في حال رفضها استعادة المهاجرين

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

 

وقال ترامب "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية، الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأمريكية"، "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".

وفي الفترة الأخيرة، كثف ترامب الذي يرفع لواء محاربة الهجرة غير النظامية عبر زيادة عمليات الترحيل، الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على فنزويلا.

ونشرت الولايات المتحدة عدة سفن حربية في الكاريبي وعشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو، وهي جزيرة تابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، في إطار حربها على كارتيلات المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأعلنت مؤخرا تدمير قوارب "إرهابية لتهريب المخدرات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجرة غير النظامية الرئيس الأمريكى الرئيس الفنزويلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

طبقت من قبل على ميلانيا، ترامب يفرض رسوما جديدة على هذه الفئة من التأشيرات

بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads