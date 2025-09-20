ترامب يتوعد فنزويلا بدفع الثمن باهظا في حال رفضها استعادة المهاجرين

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

وقال ترامب "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية، الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأمريكية"، "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".

وفي الفترة الأخيرة، كثف ترامب الذي يرفع لواء محاربة الهجرة غير النظامية عبر زيادة عمليات الترحيل، الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على فنزويلا.

ونشرت الولايات المتحدة عدة سفن حربية في الكاريبي وعشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو، وهي جزيرة تابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، في إطار حربها على كارتيلات المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأعلنت مؤخرا تدمير قوارب "إرهابية لتهريب المخدرات".

