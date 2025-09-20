السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات دفعة عام 2025.

جاء ذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية والأمين العام للطائفة الانجيلية، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة منى مكرم الله مديرة كلية رمسيس للبنات، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهاني للطالبات والعائلات ودفعة خريجات عام 2025، مبدية سعادتها بالتواجد في هذا اليوم الذي يعد أحد أهم أيام الطالبات، متقدمة بالتهنئة للطالبات 
على هذه المرحلة المهمة في مسيرتهن، حيث تعد هذه أولى محطات الفتيات نحو مستقبل حقيقي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اليوم فرصة للتأمل في التقدم والتعثرات، النجاحات والإخفاقات، الدروس المستفادة، التحديات التي واجهت الطالبات، فكل ذلك قاد الطالبات إلى هذه اللحظة المميزة من الاحتفال والإنجاز، مشيرة إلى أنها طوال مسيرتها المهنية، لم تشعر بنفس الرضا مثل الرضا الذي تشعر به عندما تستطيع تغيير واقع امرأة واحدة، أو إنقاذ حياة فتاة واحدة، أو تمكين شخص محتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها بعد 23  عامًا من عملها في الأمم المتحدة، حوّلتُ تركيزها  للعمل في الحكومة المصرية، فشرفت برئاسة المجلس القومي للمرأة عام 2016، قبل أن تتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم.

وتابعت قائلة: "المدرسة الثانوية هي المكان الذي نلتقي فيه ببعض أصدقائنا الذين يرافقونا طوال حياتنا.. اعتزّوا بالعلاقات التي كونتموها على طول الطريق.. سيكون الأصدقاء 
والأحباء سندًا لكم في الأوقات السعيدة والصعبة على حد سواء.. أحطوا أنفسكم بأشخاص يدعمونكم ويلهمونكم ويؤمنون بإمكانياتكم".

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الخريجات بتذكر 
عائلاتهم التي ستظل دائمًا السند والملجأ وأكبر مُشجع، تذكروا أنها نعمة أن تكونوا محاطين بأشخاص يهتمون بأموركم، مضيفة أن التعلم لن يتوقف أبدًا، فمازلنا نتعلم حتي هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها عندما تنظر إلى الخريجات ترى قائدات المستقبل، والباحثات، والفنانات، والعقول المبدعة التي ستشكل مستقبل الجيل القادم من الفتيات.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أنا فخورة جدًا بالوقوف أمامكم اليوم، أيتها الشابات المصريات، القائدات الشابات الواعدات والمحتملات...أنتن أملنا، أنتن أمل مصر، وقائدات المستقبل، ومحرك التغيير في بلدنا..ألف مبروك على هذا الإنجاز العظيم.. أتمنى أن يكون مستقبلكم مشرقًا، وقلوبكم مليئة بالحب، وأحلامكم ترقى إلى آفاق تفوق الخيال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الحكومة المصرية المؤسسات التعليمية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن: التدخل السريع تتعامل مع 156 بلاغا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة على رأس مناقشات وزيرة التضامن والسفير الإيطالي

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

تأخر وصول الرحلات الأوروبية بسبب عطل سيبراني وتعليمات هامة للمسافرين

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

إشبيلية يتخطى ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads