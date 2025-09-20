وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات دفعة عام 2025.

جاء ذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية والأمين العام للطائفة الانجيلية، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة منى مكرم الله مديرة كلية رمسيس للبنات، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهاني للطالبات والعائلات ودفعة خريجات عام 2025، مبدية سعادتها بالتواجد في هذا اليوم الذي يعد أحد أهم أيام الطالبات، متقدمة بالتهنئة للطالبات

على هذه المرحلة المهمة في مسيرتهن، حيث تعد هذه أولى محطات الفتيات نحو مستقبل حقيقي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اليوم فرصة للتأمل في التقدم والتعثرات، النجاحات والإخفاقات، الدروس المستفادة، التحديات التي واجهت الطالبات، فكل ذلك قاد الطالبات إلى هذه اللحظة المميزة من الاحتفال والإنجاز، مشيرة إلى أنها طوال مسيرتها المهنية، لم تشعر بنفس الرضا مثل الرضا الذي تشعر به عندما تستطيع تغيير واقع امرأة واحدة، أو إنقاذ حياة فتاة واحدة، أو تمكين شخص محتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها بعد 23 عامًا من عملها في الأمم المتحدة، حوّلتُ تركيزها للعمل في الحكومة المصرية، فشرفت برئاسة المجلس القومي للمرأة عام 2016، قبل أن تتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم.

وتابعت قائلة: "المدرسة الثانوية هي المكان الذي نلتقي فيه ببعض أصدقائنا الذين يرافقونا طوال حياتنا.. اعتزّوا بالعلاقات التي كونتموها على طول الطريق.. سيكون الأصدقاء

والأحباء سندًا لكم في الأوقات السعيدة والصعبة على حد سواء.. أحطوا أنفسكم بأشخاص يدعمونكم ويلهمونكم ويؤمنون بإمكانياتكم".

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الخريجات بتذكر

عائلاتهم التي ستظل دائمًا السند والملجأ وأكبر مُشجع، تذكروا أنها نعمة أن تكونوا محاطين بأشخاص يهتمون بأموركم، مضيفة أن التعلم لن يتوقف أبدًا، فمازلنا نتعلم حتي هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها عندما تنظر إلى الخريجات ترى قائدات المستقبل، والباحثات، والفنانات، والعقول المبدعة التي ستشكل مستقبل الجيل القادم من الفتيات.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أنا فخورة جدًا بالوقوف أمامكم اليوم، أيتها الشابات المصريات، القائدات الشابات الواعدات والمحتملات...أنتن أملنا، أنتن أمل مصر، وقائدات المستقبل، ومحرك التغيير في بلدنا..ألف مبروك على هذا الإنجاز العظيم.. أتمنى أن يكون مستقبلكم مشرقًا، وقلوبكم مليئة بالحب، وأحلامكم ترقى إلى آفاق تفوق الخيال".

