توتنهام يخطف تعادلا مثيرا بهدف عكسي أمام برايتون 2/2 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع مضيفه برايتون 2/2 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يانكوبا مينته وياسين العياري هدفي برايتون في شباك توتنهام في الدقيقتين 8 و31.

بينما أحرز الدولي البرازيلي ريتشارليسون هدف توتنهام الأول في الدقيقة 43، وأضاف فان هيك لاعب برايتون الهدف الثاني للسبيرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ضد إيفرتون

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعتهما على ملعب أنفيلد في افتتاح الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي الممتاز.

وتوج محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة رجل المباراة في لقاء اليوم، بعد مستواه المميز أمام إيفرتون وصناعته للهدف الأول بواسطة جرافنبيرخ، حسبما جاء عبر موقع الدوري الإنجليزي.

وحاز محمد صلاح على أعلى نسبة من الأصوات في لقاء اليوم ليتوج بجائزة رجل المباراة بنسبة 35%، متفوقًا على جرافنبيرخ الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 33%، فيما احتل هوجو إيكيتيكي المركز الثالث بنسبة 20%، في حين جاء جاك جريليش رابعًا بنسبة 5%.

بينما احتل فيرجيل فان دايك المركز الخامس بنسبة 3%، وتواجد ندياي، جناح إيفرتون في المركز السابع بنسبة 2%، في حين تقاسم جيمس تاركوفسكي وإدريسا جاي المركز الثامن بنسبة 1%.

