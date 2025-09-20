أسعار الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في الإمارات

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات



سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 444 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 394 درهمًا ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.



بلغ عيار 18 نحو 338 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.



أسعار الذهب فى عام 2025



ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

