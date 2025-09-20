انتظام حركة المواصلات بمواقف دمياط تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد (صور)

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط حركة العمل بمواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على توافر السيارات وانتظام خطوط السير لنقل الطلاب والمعلمين.

مرور ميداني دون مخالفات

شهدت جولات المتابعة الميدانية المرور على عدد من المواقف بنطاق المحافظة، حيث تبين انتظام الحركة وعدم رصد أي مخالفات خلال سير العمل، بما يضمن تيسير انتقال الطلاب والمعلمين إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

تصريحات المحافظ

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة حريصة على توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الزحام الذي يشهده اليوم الأول من العام الدراسي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير قد يعرقل حركة نقل الركاب.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لمتابعة المواقف وخطوط السير لضمان الالتزام الكامل، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمة تليق بأهالي دمياط وتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى مدارسهم في مواعيدهم دون مشقة.

متابعة مستمرة لضمان انسيابية الحركة

وأوضحت المحافظة أن أعمال المتابعة ستتواصل بشكل دوري تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عقبات تعوق منظومة نقل الركاب، في إطار رؤية المحافظة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

