أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم السبت، عن غلق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح.

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

وأكدت الإدارة أن قرار الغلق جاء حرصًا على سلامة السفن والأطقم البحرية، على أن تتم متابعة الحالة الجوية أولًا بأول، وإعادة فتح الميناء فور تحسن الظروف وعودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية.

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا الأحد، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

