10 صور ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية

بحضور وزير التعليم العالي..

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت جامعة القاهرة الأهلية التي تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام.

انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية

وافتتح الوزير يرافقه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، العام الدراسي الجديد، من حرم جامعة القاهرة الاهلية، وألقى محاضرة للطلاب عن أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومراكز دعم المواهب ومراكز الابتكار بالجامعة.

ودعا وزير التعليم العالي، الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم في بداية العام الدراسي الجديد.

أهمية الأنشطة الطلابية بالجامعات

وأضاف أن الهدف من الجامعة ليس فقط الحصول على شهادة جامعية، بل اكتساب مهارات جديدة ليصبح الطالب قادرا على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح الوزير أنه وفقا للمنتدى الاقتصادى 2025 أصبحت أولويات التقدم للوظيفة هي المهارات التى تتوفر لدى المتقدم والكفاءة، ثم تأتي الشهادة الجامعية في المرتبة الثالثة.

وطالب وزير التعليم العالى الطلاب بتنمية المهارات من خلال مراكز التوظيف بالجامعات لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل وكيفية التقديم للشركات والحصول على فرص العمل، لافتا إلى أهمية قيام الطلاب بالابتكار والإبداع.

وناشد الوزير الطلاب بالاعتماد على مراكز اكتشاف وتنمية المهارات ومراكز دعم الابتكار التي ستساعد الطلاب في تنمية مهاراتهم وربطها بسوق العمل.

ودعا الطلاب إلى عمل مجموعات للابتكار داخل الجامعة، من تخصصات مختلفة تتشارك في فكرة ابتكارية وتعمل على تنفيذها.

انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تسير بخطى كبيرة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والجامعات.

وأضاف أن هذا العام يشهد انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، لافتا إلى حرصه على زيارة أحد الجامعات الأهلية الجديدة في بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن جامعة القاهرة الاهلية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لافتا إلى أنه من حسن الطالع أن أول جامعة أهلية في مصر كانت جامعة القاهرة تم إشاؤها بتبرع من الأميرة فاطمة في بدايات القرن الماضي، مؤكدا ان افتتاح جامعة القاهرة الأهلية اليوم يعتبر تكملة لهذا المسار.

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات الأهلية في مصر الآن أصبح 32، إلى جانب افتتاح جامعات حكومية جديدة، حيث وصل عدد الجامعات الحكومية الآن إلى 28 بعد افتتاح جامعة الغردقة.

وكشف الوزير عن افتتاح جامعة حكومية جديدة العام القادم هي جامعة جنوب سيناء الحكومية في أبو رديس، ولفت إلى أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 40 جامعة، كما وصل عدد أفرع الجامعات الأجنبية إلى 19 جامعة تمنح شهادات دولية، هذا بالإضافة إلى 14 جامعة تكنولوجية سيضاف إليها قريبا 6 جامعات جديدة ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 20 جامعة.

وأكد الوزير أن منظومة الجامعات في مصر وصلت إلى 132 جامعة بعد أن كانت في العشر سنوات الماضية ٥٠ جامعة فقط، موضحا أن منظومة التعليم العالي بفضل القيادة السياسية تشهد تنوعا كبيرا بين الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي والدولي.

إنشاء 4 جامعات دولية مصرية بالخارج

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، عن إنشاء 4 جامعات مصرية دولية بالخارج.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر جامعة القاهرة الأهلية، خلال الاحتفالية بانطلاق العام الدراسي الجديد، أن الجامعات الأربعة في دول ماليزيا واليونان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم إنشاء فرع لجامعة مدينة السادات في تنزانيا، إيمانا منا بضرورة وجود أفرع للجامعات المصرية في أفريقيا.

