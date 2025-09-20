السيسي: بحثنا مع رئيس سنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بحث مع رئيس سنغافورة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، قصر الاتحادية، بين الرئيس السيسي وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مصر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.



