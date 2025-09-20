9 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 9 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم، موضحة أن 34 منهم سقطوا في مدينة غزة.

14 مصابًا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس بـ غزة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم السبت بإصابة 14 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 11 معظمهم في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.

