34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

القصدير
القصدير

 يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

وبلغ سعر طن القصدير اليوم 34,287  دولارا أمريكيًّا  في البورصات العالمية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

