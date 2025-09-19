الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة المتهمين باحتجاز نجل صحفي في الشيخ زايد

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا، أولى جلسات محاكمة طالب وآخرين، لاتهامهم باختطاف يوسف السيد عبد الراضي، نجل الكاتب الصحفي سيد سعيد وصديقه داخل سيارة من أمام نادى كمبوند شهير بالشيخ زايد.


وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية باختطاف آدم. م، "طالب" وآخرين،  داخل سيارة من أمام بوابة نادى كمبوند شهير واحتجازه داخل السيارة، والتوجه به إلى فيلا المتهم الأول والاعتداء عليه وسبه وقذفه.

وكشفت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهم آدم وآخرين الواقعة على النحو المشار إليه فى الأوراق، وتم الانتهاء من التحقيقات، ووفقا للأدلة والقرائن قررت جهات التحقيقات إحالة المتهم للمحاكمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ محكمة جنح الشيخ زايد

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

عقبال عندكم يا حبايب، إيناس الدغيدي تنشر صورة زوجها الجديد وترد على المنتقدين

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads