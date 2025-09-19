الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بنحو 5 قروش، في ختام تعاملات الأسبوع، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.   

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

-48.13 جنيه للشراء.
-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.14 جنيه للشراء.
-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.14 جنيه للشراء.
-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.14 جنيه للشراء.
-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.14 جنيه للشراء.
-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.14 جنيه للشراء.
-48.24 جنيه للبيع.

 

الدولار - فيتو
الدولار، فيتو

 

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار اليوم الدولار اليوم في بنك مصر الدولار الأمريكي الدولار فى البنوك الدولار امام الجنيه الدولار فى البنوك المصرية الدولار فيتو السعر الرسمي للدولار السعر الرسمي للدولار في مصر العملات الأجنبية العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر العملات العملة الخضراء العملة المحلية بنك كريدي أجريكول بنك المركــزي المصـري

مواد متعلقة

ما مصير الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية بعد خفض الفائدة الأمريكية؟

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة بالصاغة

آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads