ضبط 7 أطنان ملح ولحوم وأغذية متنوعة وتحرير 708 مخالفات بالأسواق والمخابز في الدقهلية

تمكنت حملات تموينية بالدقهلية من ضبط 7 أطنان ملح ولحوم وأغذية متنوعة، وتحرير 708 مخالفات بالأسواق والمخابز.

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الجهود لا تتوقف في العمل والمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة في مختلف القطاعات والمجالات، لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على مصالح المواطنين وحماية المستهلكين ومنع كافة سبل الاستغلال وضبط الأسواق.

حملات لضبط الأسعار في الأسواق والمحلات بالدقهلية

وشدد محافظ الدقهلية، على استمرار مديرية التموين بمختلف إداراتها في تكثيف حملاتها اليومية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، في إطار متابعة دقيقة ومتواصلة، وذلك لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير مشروعة، وضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لمستحقيهم، ومنع أي شكل من أشكال التلاعب.

وفي هذا السياق، قام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال حملات تفتيشية على مدار أسبوع، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، والمرور على المخابز لضبط المخالفات.

نتائج حملات تموينية في الدقهلية

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 850 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و425 كجم جبنة موزاريلا، 250 كجم جبنة رومي بدون فواتير، 140 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، 10 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، 50 كجم حلاوة المولد بدون بيانات، 5 طن ملح، طن ذرة مجروش، 200 قطعة جبنة شيدر، 5 صناديق رنجة، 50 كرتونة عصير مانجو بدون فواتير، 10 كجم بانية مجمدة، 2 كجم أسماك بدون بيانات، 6 اسطوانات غاز بدون ترخيص.

تحرير 708 مخالفات تموين متنوعة

كما أسفرت عن تحرير 708 مخالفة متنوعة شملت:

في مجال المخابز، تم تحرير 551 مخالفة شملت، 243 محضر نقص وزن ( 6 - 34 )، 81 محضر تصرف دقيق (2840 شيكارة)، 17 محضر عدم إعطاء بون صرف، 25 محضر عدم نظافة أدوات عجين، 33 محضر عدم وجود سجل، 76 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 31 محضر مواصفات، 13 محضر توقف، 10 محاضر انتهاء من الإنتاج، محضرين تجميع دقيق بعدد (39 شيكارة)، محضرين تجميع بطاقات بعدد 48 بطاقة، محضرين عدم وجود لافتة، محضرين بيع خبز حر، 12 محضر غلق بدون إذن، محضر عدم تمكين، محضر عدم وجود ماكينة خبز.

مجال الأسواق تحرير 157 مخالفة

وفي مجال الأسواق 157 مخالفة شملت، 74 محضر عدم الإعلان عن الأسعار،31 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضرين انتهاء صلاحية، 8 محاضر مجهول المصدر، 4 محاضر بدون ترخيص، 14 محضر بدون فواتير، 6 محاضر ذبح خارج السلخانة، محضر تبديد، 3 محاضر بدون بيانات، 6 محاضر غلق تاجر تمويني، محضر عرقلة حملة، محضر تجميع اسطوانات، محضر استخدام اسطوانة في غير الغرض، محضر تجميع سلع تموينية، 3 محاضر غلق.

