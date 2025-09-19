ريبيرو على رادار الرجاء المغربي بعد الرحيل عن الأهلي

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية ترشيح المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتدريب فريق الرجاء المغربي في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية إلى أن ريبيرو ضمن قائمة المرشحين لتدريب الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة، بجانب المدرب فضلو ديفيدز المدير الفني الحالي لفريق سيمبا التنزاني.

وأضافت الصحيفة أن ديفيدز يعد المرشح الأبرز في القائمة، بسبب كونه جزءًا من نجاحات الرجاء المحلية عندما كان يعمل مدربًا مساعدًا للألماني جوزيف زينباور، في حين لم يعد ريبيرو من الأبرز من قبل مجلس الإدارة لكنه ضمن القائمة.

ورحل ريبيرو عن النادي الأهلي بعد 7 مباريات فقط خاضها رفقة الفريق في بطولتي كأس العالم للأندية والدوري الممتاز، حيث لم يظهر بالشكل الجيد خاصة في الدوري، ما أسفر عن تعرضه للعديد من الانتقادات من قبل الجماهير، لتتخذ إدارة الأهلي قرارها برحيله.

