الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو على رادار الرجاء المغربي بعد الرحيل عن الأهلي

ريبيرو
ريبيرو

 أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية ترشيح المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتدريب فريق الرجاء المغربي في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية إلى أن ريبيرو ضمن قائمة المرشحين لتدريب الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة، بجانب المدرب فضلو ديفيدز المدير الفني الحالي لفريق سيمبا التنزاني.

وأضافت الصحيفة أن ديفيدز يعد المرشح الأبرز في القائمة، بسبب كونه جزءًا من نجاحات الرجاء المحلية عندما كان يعمل مدربًا مساعدًا للألماني جوزيف زينباور، في حين لم يعد ريبيرو من الأبرز من قبل مجلس الإدارة لكنه ضمن القائمة.

ورحل ريبيرو عن النادي الأهلي بعد 7 مباريات فقط خاضها رفقة الفريق في بطولتي كأس العالم للأندية والدوري الممتاز، حيث لم يظهر بالشكل الجيد خاصة في الدوري، ما أسفر عن تعرضه للعديد من الانتقادات من قبل الجماهير، لتتخذ  إدارة الأهلي قرارها برحيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقالة ريبيرو الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي

مواد متعلقة

إنستجرام يكشف المدرب الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ ريبيرو

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة ريبيرو.. مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك.. فوز ليبيا وتعادل غانا بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads