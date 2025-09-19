انطلاق عمومية الزهور لمناقشة لائحة النظام الأساسي

انطلقت صباح اليوم الجمعة، العمومية "الاجتماع الخاص" بمقر نادي الزهور الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.

وقد وجّه نادي الزهور الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

وتقام الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة بنادي الزهور لعدد 43 لجنة انتخابية باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني كأول نادي رياضي يتم فيه التصويت بنظام إلكتروني وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

ويتم التوقيع في كشوف التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادي لعام 2024-2025 بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

