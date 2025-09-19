مكايدة أم تأنيب ضمير، ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يدعون ترامب لأول مرة للاعتراف بدولة فلسطين

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، أول قرار على الإطلاق في مجلس الشيوخ يطالب باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـدولة فلسطين.



وجاء في الوثيقة: "ندعو الرئيس إلى الاعتراف بدولة فلسطين منزوعة السلاح وفق القانون الدولي ومبادئ حل الدولتين".

وتم تقديم القرار من قبل السيناتور عن ولاية أوريجون جيف ميركلي، وشارك في تقديمه أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين من ماريلاند، وتيم كين من فرجينيا، وبيرني ساندرز وبيتر ويلش من فيرمونت، وتينا سميث من مينيسوتا، وتامي بالدوين من ويسكونسن، ومازي هيرونو من هاواي.

وقال السيناتور ميركلي في بيان "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد خطوة عملية يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها للمساعدة في بناء مستقبل حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في حرية وكرامة وأمن، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

وبحسب موقف روسيا الاتحادية، فإن التسوية لن تكون ممكنة إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، مع إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.