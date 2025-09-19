الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكايدة أم تأنيب ضمير، ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يدعون ترامب لأول مرة للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس الشيوخ الأمريكي،
مجلس الشيوخ الأمريكي، فيتو

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، أول قرار على الإطلاق في مجلس الشيوخ يطالب باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـدولة فلسطين.


وجاء في الوثيقة: "ندعو الرئيس إلى الاعتراف بدولة فلسطين منزوعة السلاح وفق القانون الدولي ومبادئ حل الدولتين".

وتم تقديم القرار من قبل السيناتور عن ولاية أوريجون جيف ميركلي، وشارك في تقديمه أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين من ماريلاند، وتيم كين من فرجينيا، وبيرني ساندرز وبيتر ويلش من فيرمونت، وتينا سميث من مينيسوتا، وتامي بالدوين من ويسكونسن، ومازي هيرونو من هاواي.

وقال السيناتور ميركلي في بيان "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد خطوة عملية يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها للمساعدة في بناء مستقبل حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في حرية وكرامة وأمن، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

وبحسب موقف روسيا الاتحادية، فإن التسوية لن تكون ممكنة إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، مع إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الشيوخ الأمريكي الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة فلسطين مبادئ حل الدولتين السيناتور عن ولاية أوريجون جيف ميركلي حق النقض الفيتو عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي

انخفاض السلفات وارتفاع النشادر واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حدثت وجها لوجه، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نصف نقل أعلى كوبري بالشرقية

ترامب: لن أسمح باعتقال نتنياهو في نيويورك بأمر زهران ممداني

إعمار بيوت الله من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 10 محافظات

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads