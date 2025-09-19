تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

خصص برنامج "مصر تغني" المذاع على القناة الأولي المصرية تقديم الإعلامي أحمد عطا الله في حلقته أمس الخميس عن فن “الكف القبلاوي” في محافظة الأقصر وإسنا، وهو أحد ألوان الغناء الشعبي التي لا تزال حاضرة في وجدان المجتمع الصعيدي.

مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (2) مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (3) مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (4) مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (5)



الحلقة جابت بين قرى الأقصر مثل منشأة العماري والزنيقة وصعايدة الزينية، حيث التقى فريق البرنامج عددًا من رواد هذا الفن الذين حملوا رسالته عبر عقود طويلة من بين هؤلاء “عرفة الضوي، جابر المبلي، فتحي المنشاوي، رمضان الشبح”، الذين قدموا نماذج غنائية عكست طابع الكف الأصيل بإيقاعاته المميزة المعتمدة على العود والطبلة والدف.



ولم تكتف الحلقة بعرض الأداء الفني، بل استعرضت أيضًا سيرة “العزب الإسناوي”، أحد أبرز أعلام الكف في القرن العشرين، الذي بدأ مسيرته من قريته الصغيرة بالزنيقة قبل أن ينقل هذا الفن إلى المسارح والكازينوهات وحتى خارج مصر، حيث قدّم عروضًا في فرنسا، مسهمًا في تعريف العالم بهذا اللون التراثي. وقد واصل ابنه جابر العزب المسيرة، ليبقى الكف حاضرًا في الأجيال الجديدة.



كما تناولت الحلقة ارتباط الكف بالطقوس الشعبية والدينية، خاصة خلال الاحتفال بمولد الشيخ عبد الله السنجق في قرية الصعايدة، حيث يمتزج الذكر والمرماح والمزمار البلدي مع حلقات الكف، لتشكل معًا لوحة حية تعكس تداخل الدين والفن والعادات الشعبية في صعيد مصر.

مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (7) مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (8) مصر تغني يسلط الضوء على فن الكف القبلاوي بصعيد مصر (1)



وإلى جانب ذلك، ألقت الحلقة الضوء على مدينة إسنا وما تحمله من تاريخ طويل ومعالم أثرية بارزة مثل معبد إسنا وقناطر إسنا القديمة، إضافةً إلى شهرتها بإنجاب فنانين شعبيين أثروا الساحة مثل العزب الإسناوي وجمال الإسناوي.



برنامج "مصر تُغني"، الذي يهدف إلى استكشاف التراث الفني والموسيقى المحلية في محافظات مصر، يأتي من إعداد أحمد طه وأحمد عبد الجليل، وتصوير بولا عصام وريمون أيوب، وإخراج محمد الميهي.

