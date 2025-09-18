قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب : “جددنا العلاقات مع الولايات المتحدة عبر توقيع صفقة استثمارية ضخمة”.

لقاء ترامب وكير ستارمر

وأضاف كير ستارمر: “الأمن يظل حجر الأساس في العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة ونعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وتابع: بحثت وترامب زيادة الضغط على بوتين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا ونعمل على تقوية الدفاعات في أوكرانيا لمواجهة ضغوط بوتين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني: نسعى إلى تحقيق السلام وإيقاف الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط.



