الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: نسعى إلى تحقيق السلام وإيقاف الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط

رئيس وزراء بريطانيا،
رئيس وزراء بريطانيا، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب : “جددنا العلاقات مع الولايات المتحدة عبر توقيع صفقة استثمارية ضخمة”.

لقاء ترامب وكير ستارمر 

وأضاف كير ستارمر: “الأمن يظل حجر الأساس في العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة ونعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وتابع:  بحثت وترامب زيادة الضغط على بوتين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا ونعمل على تقوية الدفاعات في أوكرانيا لمواجهة ضغوط بوتين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني:  نسعى إلى تحقيق السلام وإيقاف الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الولايات المتحدة أوكرانيا بريطانيا الشرق الأوسط

مواد متعلقة

ترامب: العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم

تقارير بريطانية: لندن تستعد للاعتراف بدولة فلسطين عقب زيارة ترامب

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads