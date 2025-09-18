الخميس 18 سبتمبر 2025
في أجواء عائلية، خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة

خطوبة نجل الإعلامي
خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة بخطبة نجله إبراهيم، الحاصل على بكالوريوس الإعلام، على الدكتورة نوران البنا، الصيدلانية بمستشفى حميات الزقازيق.

أقيم الحفل في نطاق عائلي اقتصر على أسرة العروسين فقط، وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما حياة سعيدة ومستقرة.

خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة 
خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة 

وأسرة فيتو تتقدم بخالص التهاني إلى الإعلامي توفيق عكاشة وأسرة العروسين، راجين لهما دوام التوفيق.

