في أجواء عائلية، خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة بخطبة نجله إبراهيم، الحاصل على بكالوريوس الإعلام، على الدكتورة نوران البنا، الصيدلانية بمستشفى حميات الزقازيق.

أقيم الحفل في نطاق عائلي اقتصر على أسرة العروسين فقط، وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما حياة سعيدة ومستقرة.

خطوبة نجل الإعلامي توفيق عكاشة

وأسرة فيتو تتقدم بخالص التهاني إلى الإعلامي توفيق عكاشة وأسرة العروسين، راجين لهما دوام التوفيق.

